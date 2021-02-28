«التخطيط»: مليون فرصة عمل سنويًا و13.5 يوميًا من تبطين الترع

أكد محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية، أن توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق بسبب تداعيات جائحة كورونا العالمية لن يؤثر سلبًا على معدلات تنفيذ المشروعات القومية وفق الجداول الزمنية المحددة لذلك، إنما تم وضع خطة محددة لتوفير المتطلبات والاحتياجات الحتمية لاستكمال هذه المشروعات.قال فريد، لـ"الدستور"، إن الحكومة تستهدف من خلال البرامج والمشروعات المختلفة توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا بمختلف القطاعات الاقتصادية بما يواكب الزيادة المطردة فى قوة العمل بهدف مواصلة خفض معدلات البطالة تدريجيًا وصولًا إلى 6% على المدى المتوسط، مضيفًا أن هناك أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات القومية بمراحلها المختلفة وفق الجداول الزمنية المحددة بما ينعكس على تحسن مستوى جودة حياة المواطنين.أوضح أن مشروع تبطين الترع واحدًا من أهم المشروعات كثيفة العمالة والذى ينفذ على امتداد محافظات الجمهورية ويستهدف إتاحة 13.5 ألف فرصة عمل يوميًا لأبناء القرى، إضافة إلى مشروعات شبكة الطرق القومية والتوسع فى بناء المدن الجديدة وغيرها من المشروعات التى ستوفر بنية أساسية جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى ما يسهم بدوره فى خلق فرص عمل لائقة ومستدامة لعدد كبير فى المستقبل القريب.