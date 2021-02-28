إيبارشية سمالوط تهنئ الأنبا بفنوتيوس بعيد سيامته

هنأت إيبارشية سمالوط بالمنيا الأنبا بفنوتيوس بمناسبة العيد الخامس لتذكار سيامته مطرانًا للإيبارشية.وتمت ترقية الأنبا بفنوتيوس مطرانًا لإيبارشية سمالوط منذ 5 أعوام بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.