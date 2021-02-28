مطران أسوان يترأس قداس كاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا هدرا، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، اليوم صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسوان.وشارك في صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الكنيسة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.