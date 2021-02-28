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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران أسوان يترأس قداس كاتدرائية الملاك ميخائيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:58 م
الأنبا هدرا
الأنبا هدرا
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا هدرا، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، اليوم صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسوان.

وشارك في صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الكنيسة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

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