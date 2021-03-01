مواعيد القطارات اليوم الإثنين 29-2-2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 06:59 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين ٢٩-٢-٢٠٢١، ولديكم كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار وخطوط القطارات اليوم في الوجه القبلي أو البحري.
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قطار رقم 978 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٣.٣٠ ص.
قطار رقم 980 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٨ ص.
قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠ ص.
قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢ م.
قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة ١ م.
قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:٣٠ م.
قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢ م.
قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٣ م.
قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:١٥ م.
قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:٣٠ م.
قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ م.
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قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨ ص.
قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨:١٥ ص.
قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٣:٢٠ ص.
قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٧ م.
مواعيد القطارات اليوم الإثنين ٢٩-٢-٢٠٢١وسيلة مواصلات القطارات تعد أهم مؤشرات البحث على جوجل، وأيضا هى ضمن الوسائل الأساسية بالنسبة للمواطن المصرى بشكل يومي، وهى من إحدى أفضل الوسائل التي يقبل عليها المواطن للتنقل بين المحافظات على مستوى الجمهورية.
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مواعيد قطارات الصعيد اليومقطار رقم 1902 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢.٢٠ ص.
قطار رقم 978 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٣.٣٠ ص.
قطار رقم 980 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٨ ص.
قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠ ص.
قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٢ م.
قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة ١ م.
قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ١:٣٠ م.
قطار رقم 970 بور سعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٢ م.
قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة ٣ م.
قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:١٥ م.
قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٥:٣٠ م.
قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ م.
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مواعيد قطارات الوجه البحرىقطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٦ ص.
قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨ ص.
قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٨:١٥ ص.
قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٣:٢٠ ص.
قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٧ م.