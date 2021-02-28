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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا: سنتسلم نحو 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:52 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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تتسلم نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، الثلاثاء المقبل، نحو 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بتمويل من آلية كوفاكس الرامية لتزويد البلدان المنخفضة الدخل باللقاح، وفق ما أعلنته السلطات الأحد.

وأعلنت الوكالة الوطنية المسؤولة عن حملة التطعيم في بيان "ستتلقى نيجيريا 3.92 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الثلاثاء الموافق 2 مارس".

أضافت "أن هذا التسليم يجعل نيجيريا ثالث دولة في غرب إفريقيا تستفيد من نظام كوفاكس بعد غانا وساحل العاج".

ومن المقرر أن تتسلّم نيجيريا، البالغ عدد سكانها 200 مليون نسمة، ما مجموعه 16 مليون جرعة عبر آلية كوفاكس خلال الأشهر المقبلة.

لم يُعلن عن موعد بدء حملة التطعيم، لكن هذه الجرعات الأولى مخصصة بالدرجة الأولى للعاملين في القطاع الصحي.

وتسعى نيجيريا إلى تطعيم 70% على الأقل من السكان الذين تتخطى أعمارهم 18 عاما خلال العامين المقبلين، لكن هذا الرقم يبدو شديد التفاؤل نظرًا للتحديات الأمنية واللوجستية في البلاد.

والأحد بلغت حصيلة إصابات كوفيد-19 المسجّلة في نيجيريا 155.417 إصابة بينها 1905 وفيات، ولا تعكس هذه الأرقام الحصيلة الفعلية لقلّة الاختبارات التي تم إجراؤها.

كما تم رصد نسخة متحورة من فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة في البلاد، لكن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد ما إذا كانت أكثر عدوى وفتكًا.

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