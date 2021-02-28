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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف السلالة البرازيلية المتحورة من كورونا في بريطانيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:50 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، اليوم الأحد، اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها لأول مرة في البرازيل والتي قد لا تستجيب كذلك للقاحات المتاحة.

وقالت الهيئة إن الاختبارات حددت الحالات البريطانية الأولى للسلالة المتحورة من الفيروس التي تم اكتشافها أصلًا في شمال البرازيل، وهي سلالة جديدة قد تنتشر بسرعة أكبر وقد تستجيب بشكل أقل للقاحات الموجودة، وفقًا لوكالة أنباء برس اسوسييشن.

وأوضحت الهيئة أنه تم اكتشاف ما يصل إلى ست حالات إصابة بالسلالة المثيرة للقلق، ثلاث في إنجلترا وثلاث في اسكتلندا، وتم اكتشاف السلالة لأول مرة في مدينة ماناوس البرازيلية، منها.

وتم إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات التي تم تحديدها على أنها "مثيرة للقلق" لأنها تشترك في الطفرات الرئيسية مع السلالة الأكثر عدوى التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، وهناك مخاوف من أن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية ضد سلالة ماناوس.

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