أسقف منفلوط يترأس القداس الإلهي بكنيسة البابا كيرلس بالعزبة

ترأس الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط، اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس البابا كيرلس بالعزبة منفلوط.وشارك في صلوات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.