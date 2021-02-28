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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المراكز الأمريكية: إعطاء 75.2 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:49 م
لقاحات كوفيد
لقاحات كوفيد
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم إعطاء 75 مليونا و236003 جرعات من لقاحات كوفيد-19 في الولايات المتحدة حتى صباح، اليوم الأحد، بينما جرى توزيع 96 مليونا و402490 جرعة.

وأضافت أن الحصيلة تشمل لقاحي مودرنا وفايزربيونتيك حتى السادسة من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتم تلقي كل من اللقاحين في جرعتين.

وسجلت المراكز منح 72 مليونا و806180 جرعة لقاح من إجمالي 96 مليونا و402290 جرعة جرى توزيعها حتى أمس السبت.

وقالت إنه حتى يوم الأحد تلقى 49 مليونا و772180 شخصا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحين، بينما تلقى 24 مليونا و779920 الجرعتين.

وأضافت أنه تم إعطاء ما يصل في المجمل إلى سبعة ملايين و112537 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

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