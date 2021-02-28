تشكيل لجنة حكومية جديدة لسحب الأراضي حال تسقيعها

كشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية، لحصر وتدقيق ملفات تخصيص الأراضي الصناعية التي سبق تخصيصها من قبل.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019 2020، حيث خاطبت الهيئة أيضا المحافظين بشأن رد أموال ترفيق المناطق الصناعية التي لم يتم استغلالها حتى الآن.وأوضح أن اللجنة ستبحث موقف الأراضى التى تم طرحها فى السنوات الأخيرة ومدى التزام المستثمرين بجداول التنفيذ والتشغيل، مؤكدا أنه سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها وحصل عليها البعض بهدف «التسقيع».ومن جانبها، طلبت لجنة الخطة والموازنة، تقريرا وافيا عن الموقف النهائي لترفيق أراضى المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة، كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بتحديد المسئولية فيما أسموه القصور فى ملف ترفيق الأراضى الصناعية.