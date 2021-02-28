وزيرة التضامن ضمن أفضل ٥٠ سيدة تأثيرا لعام ٢٠٢٠

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة السادسة لقمة «مصر للأفضل» بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات المصرفية والشركات.وكرمت الدورة السادسة لقمة «مصر للأفضل» نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2020.