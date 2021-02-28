«الشباب خدام المستقبل» في عظة جديدة لأسقف باريس

بثت إيبارشية باريس وشمال فرنسا، مساء اليوم، العظة الأحدث للأنبا مارك أسقف الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر.جاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "الشباب خدام المستقبل"، مؤكدًا السعي الدائم من جانب الكنيسة لتدريب شبابها ليصبحوا خدام أمناء بكل وقت.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.