رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

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- يقوم المواطن باختيار شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ويوجد عدد من الشركات، وهى شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.- ثم يتم اختيار ايقونة خدمة العملاء.- بعد ذلك الضغط على ايقونة قراءة العداد.- ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.- تغير اسم صاحب العداد.- تقديم طلب فحص العداد.- تقديم طلب رفع العداد.- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.