رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
الأحد 28/فبراير/2021 - 11:23 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على جوجل عن رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يمكن للمواطنين الدخول على الرابط للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية على حسب شركة الكهرباء التابع لها المواطن، حيث تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كافة التسهيلات والدعم للمواطنين من خلال المنصة الإلكترونية، حتى يستطيع المواطن معرفة فاتورة الكهرباء الشهرية، والمبلغ المقرر علية دفعه لشركة الكهرباء.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الرابط الإلكتروني، لخدمات الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية، يأتى ذلك ضمن جهود خطة الحكومة نحو تطوير التكنولوجيا الحديثة فى كافة القطاعات بالدولة حتى تواكب الدولة المصرية التطور التكنولوجي الحديث الموجود فى كافة الدول على مستوي العالم.
نقدم لكم فى تقرير التالى كافة الخطوات التى يستطيع من خلال المواطن معرفة فاتورة الكهرباء، وكيفية الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ويرجى اتباع الأتى:
- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة وهو http:www.moee.gov.eg.
- يقوم المواطن باختيار شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ويوجد عدد من الشركات، وهى شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- ثم يتم اختيار ايقونة خدمة العملاء.
- بعد ذلك الضغط على ايقونة قراءة العداد.
- ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.
خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
- تغير اسم صاحب العداد.
- تقديم طلب فحص العداد.
- تقديم طلب رفع العداد.
- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الرابط الإلكتروني، لخدمات الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية، يأتى ذلك ضمن جهود خطة الحكومة نحو تطوير التكنولوجيا الحديثة فى كافة القطاعات بالدولة حتى تواكب الدولة المصرية التطور التكنولوجي الحديث الموجود فى كافة الدول على مستوي العالم.
رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
نقدم لكم فى تقرير التالى كافة الخطوات التى يستطيع من خلال المواطن معرفة فاتورة الكهرباء، وكيفية الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ويرجى اتباع الأتى:
- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة وهو http:www.moee.gov.eg.
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رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. دفع الفواتير وإرسال القراءات
- يقوم المواطن باختيار شركة الكهرباء التابع لها المواطن، ويوجد عدد من الشركات، وهى شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، شركة القناه لتوزيع الكهرباء، شركة شمال الدالتا لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
- ثم يتم اختيار ايقونة خدمة العملاء.
- بعد ذلك الضغط على ايقونة قراءة العداد.
- ثم كتابة الأرقام المدونة بالعداد بالكامل كما هى.
خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.
- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.
- تغير اسم صاحب العداد.
- تقديم طلب فحص العداد.
- تقديم طلب رفع العداد.
- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.
- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.