زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كيف فضحت دعاء حسن زوجة الهارب أيمن نور خبايا إعلام الإخوان في تركيا.













وأوضح الباز في برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن دعاء حسن كتبت تدوينة على "فيسبوك" عن الكاتب جمال الجمل وكشفت من خلالها أن أيمن نور هو من جهز لقدوم الكاتب جمال الجمل لتركيا.













وتابع أن زوجة كبير الأجراء أيمن نور كشفت أن زوجها هو من طرد أيمن نور من القناة بشكل غير مباشر، عندما طالبت من يرددون هذه الدعوات بأن يتقوا الله فهذا يعني أن هناك إجماع على أن أيمن نور هو من طرد جمال الجمل وكان سببًا في تدهور حالته وفقره، بل وأكدت أن الجماعة والإخوان نسوا جمال الجمل بشكل كامل.



