«مستثمري أسيوط» تشيد بمبادرة حياة كريمة لتحسين معيشة المصريين

أشاد المهندس علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بتوجه الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير وتحسين معيشة المواطن المصرى.أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن بعض مراكز وقرى الصعيد شعرت بنتائج مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن الصعيد شهد تطورًا كبيرًا، مقارنة بالسنوات الماضية، في البنية التحتية وتدشين المدن والمجتمعات الصناعية الجديدة.وتابع رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن التطور لم يقتصر على المشروعات الصناعية والعمرانية فقط بل شمل النهضة الزراعية، لافتًا إلى أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وقع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لحل الأزمات التمويلية التي تواجه المستثمرين.