موعد عزاء وجنازة الفنانة أحلام الجريتلي

كشف عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت اليوم عن عمر ناهز 73 عاما.وقال عزوز عادل في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، أن زوج الفنانة أحلام الجريتلي قرر إقامة صلاة الجنازة من منيل شيحة فيما سيتم تشييع جثمانها لمثواها الأخير غدًا من مقابر أل حسونة في العباسية.وكانت آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي مسلسل «البرنس» الذي عرض في رمضان الماضي بطولة الفنان محمد رمضان، بينما عرض في نفس العام مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال ويعرض لها حاليا مسلسل اللعبة الجزء الثاني وكانت تنتظر عرض مسلسل «تقاطع طرق».