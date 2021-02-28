الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي بمطرانية ملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، اليوم اجتماعه العام الأسبوعي، وذلك بمقر مطرانية ملوي.شارك بالحضور كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.