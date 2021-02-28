تطعيم 38 ألفًا و967 طفلًا ضد شلل الأطفال ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الأحد، أنه جرى تطعيم 38 ألف و967 طفل ببورسعيد في أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تستهدف تطعيم نحو 110 ألف طفل بمختلف مناطق المحافظة.وقدم أبو هاشم الشكر خلال ترأسه غرفة العمليات المركزية، لكافة أعضاء فرق العمل على ما قدموه خلال اليوم الأول، لافتًا إلى أنه جرى التطعيم بواسطة 350 فريق طبي على مستوى المحافظة، ما بين فرق ثابتة وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.وأكد وكيل صحة بورسعيد أن وزارة الصحة وفرت طعوم كافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة، كما يجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري.