رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أعلن الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الأحد، أنه جرى تطعيم 38 ألف و967 طفل ببورسعيد

تطعيم 38 ألفًا و967 طفلًا ضد شلل الأطفال ببورسعيد

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:21 م
طفلًا ضد شلل الأطفال
طفلًا ضد شلل الأطفال ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلن الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الأحد، أنه جرى تطعيم 38 ألف و967 طفل ببورسعيد في أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تستهدف تطعيم نحو 110 ألف طفل بمختلف مناطق المحافظة.

وقدم أبو هاشم الشكر خلال ترأسه غرفة العمليات المركزية، لكافة أعضاء فرق العمل على ما قدموه خلال اليوم الأول، لافتًا إلى أنه جرى التطعيم بواسطة 350 فريق طبي على مستوى المحافظة، ما بين فرق ثابتة وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت.

وأكد وكيل صحة بورسعيد أن وزارة الصحة وفرت طعوم كافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة، كما يجرى متابعة الحملة بشكل يومي عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشؤون الصحية، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فوري.

موضوعات متعلقة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

موعد عزاء وجنازة الفنانة أحلام الجريتلي

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

طرق تحميل ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الريسيفرات

تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات

تردد قناة الوطنية 1 نايل سات المفتوحة الناقلة للمباريات

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 المجانية على النايل سات

أيام زمان

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

باحث يكشف طرق حماية الملكية الفكرية للفنون المعاصرة

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبدالرحمن عن دار النسيم

عبد العزيز المسلم رئيسًا شرفيًا للمهرجان العربي لفيلم التراث