إصابة شخص إثر انقلاب دراجه بخارية بإدفو

وقع حادث انقلاب دراجه بخارية بشارع المحطة بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث حادث انقلاب دراجه بخارية بشارع المحطة بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة شخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.