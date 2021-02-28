الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة



قد يهمك..

استعلام نتيجة الكشف الطبي للسيارات المعاقين وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتحدث عن إنتهاء القيام بتشغيل الموقع الإلكتروني الذي تكمن مهمته في حجز بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك بهدف قيام الأشخاص المصابين بالإعاقة الدخول الي الموقع والقيام بتسجيل البيانات الخاصة بهم بالإضافة إلى حجز المواعيد المتاحة لهم، قامت لجنة التضامن بتحديد الكثير من المهام لصندوق دعم ذوي الإعاقة والذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية.قد يهمك.. تأجيل تسجيل الشقق في الشهر العقاري إلى نهاية ديسمبر 2021

وتنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 1-3-2021، رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه لذوي الإعاقة من خلال الرابط التالي " هنا ". شروط وزارة الصحة للحصول على سيارات المعاقين وتعرض " الدستور " لكم شروط وزارة الصحة من أهم تلك الشروط: 1 - ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

2 - خضوع المتقدم للكشف الطبى.

3 - أن لا تكون الإعاقة قوية للدرجة التي لا يستطيع معها قيادة أي نوع من السيارات.



رابط نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 1 - ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.2 - خضوع المتقدم للكشف الطبى.3 - أن لا تكون الإعاقة قوية للدرجة التي لا يستطيع معها قيادة أي نوع من السيارات.



لمعرفة نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين في جمهورية مصر العربية من خلال الآتي: 1 - الضغط على الرابط التالي بوزارة الصحة من هنا . 2 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمً.

3 - كتابة كلمة المرور.

4 - اضغط على بحث. 2 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمً.3 - كتابة كلمة المرور.4 - اضغط على بحث.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة، تصدر محرك البحث العالمي "جوجل" بعد أن قامت وزارة الصحة المصرية في الأيام السابقة بتخصيص رابط للاطلاع على نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين عبر الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة لذوي الإعاقة، وصدر قانون جديد في عام 2021 خاص بمتحدي الإعاقة في مصر، وتسعى الدولة بالكثير من المجهودات التي تقدمها في تقليل الكثير من المعاناة التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتحولوا إلى طاقات إنتاجية كبيرة تستفيد منها الدولة، ولذلك نجد الكثير من القوانين التي أصبحت منصفة لهم في هذه الفترات الأخيرة، ومنها القانون الخاص بالعمل والتعليم، والقانون الخاص بجمارك السيارات المجهزة، والقانون المدين لكل من يسئ لهم.