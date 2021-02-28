بعد وفاتها.. معلومات عن الفنانة أحلام الجريتلي

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة أحلام الجريتلي التي توفيت منذ قليل، وترصد "الدستور" 5 معلومات عن الراحلة.1 - ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في مسلسل حكايات المدندش ومسلسل من أطلق الرصاص على هند علام، كما أنها شاركت في إحدى حلقات مسلسل لحظات حرجة ومسلسل السندريلا، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة كما شاركت فى سيت كوم "راجل وست ستات" وأعمال أخرى كثيرة.2 - شقيقة الممثلة إنعام الجريتلي.3 - كان آخر أعمالها في دراما رمضان الماضي هو مسلسل "البرنس" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان بينما شاركت أيضًا في مسلسل "الفتوة" في رمضان وهو بطولة الفنان ياسر جلال.4 - من مواليد 20 فبراير لعام 1948.5 - يعرض لها حاليًا مسلسل اللعبة الجزء الثاني "ليڤل الوحش"؛ كما كانت تنتظر عرض مسلسل تقاطع طرق في رمضان المقبل بطولة الفنانة مني زكي ولكنها توفيت اليوم الأحد الموافق 28 فبراير لعام 2021.