مستقبل وطن يدعم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بإمبابة

انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، نظمت أمانة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والإدارة الصحية بإدارة شمال الجيزة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ببعض الوحدات القاعدية بإمبابة.ومن جانبه قال سيد درويش أمين الحزب بإمبابة إن أمانة قسم إمبابة وفرت مقرات بشياخة طابا بقيادة محمد جمعة وشياخة القدس بقيادة محمد خليفة وشياخة تاج الدول والجزيرة بقيادة محمود رمضان للتسهيل على الأهالى، كما تم توفير ١٥٠٠ وجبة جاهزة للأطقم التمريض المشاركين فى الحملة على مدار الأيام المخصصة للحملة.وأوضح درويش أن الحملة تشمل جميع الأطفال من سن يوم حتى ٥ سنوات، ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم.