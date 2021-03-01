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تحقيقات

بعد مخاوف «التطعيم».. هل يوجد نوع جديد من شلل الأطفال بمصر؟

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:49 ص
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
نادية عبد الباري
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اعتادت أسماء عبد العزيز، أم لطفلين الأكبر، يوسف يبلغ أربعة سنوات وعلياء عام وشهرين، على متابعة التطعيمات والتحصينات لاعطائهم إياها في مواعيدها بانتظام، لا سيما تطعيم شلل الأطفال للموروث التاريخي المخيف من عيش طفل عاجز باق عمره عند إهمال الوالدين له، لكن هذا العام الوضع مختلف.

وتذكر الأم أنها تتخوف هذه الأيام، من اصطحاب صغارها لتلقي التطعيم، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الماميز، بعض شائعات بأن المصل مختلف عمّا كان في السابق، الأمر الذي يرعب كثير من الأمهات من إصابة أولادهم بالحساسية والحمى وغيرها من الأعراض الجانبية.

تزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة عن بدأ إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك بدايةً من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، لتطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

رئيس قطاع الطب الوقائي: لا صحة لوجود فصيلة جديدة من شلل الأطفال في مصر
رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور علاء عيد، أشار إلى أن الشائعات لم تتناول فقط طبيعة اللقاح، لكن منذ مطلع 2021 تواترت شائعات أن هناك انتشار لنوع جديد من شلل الأطفال في مصر، نافيًا ذلك، مؤكدًا أن مصر خالية تمامًا من شلل الأطفال منذ 2006، حيث كانت آخر حالة في عام 2004 حسب ما تؤكد منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «عيد»، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال هذه الأيام بهدف حماية مناعة الأطفال، مؤكدًا وجود فرق متحركة موزعة على كل مناطق الجمهورية من أجل تحقيق الحملة أهدافها.

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، أنه لا يوجد أي نوع جديد من مرض شلل الأطفال في مصر، مشددًا على أن وزارة الصحة المصرية وضعت برامج للحفاظ على مصر خالية من المرض، ومكافحة أي وفادة المرض من الدول التي لازال مستوطن بها.

طبيب أطفال: المصل الجديد يحقن عضليًا لكن مدة مناعته أطول
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد رفعت، أستاذ طب الأطفال بطب قصر العيني، أن مصر خالية من أي نوع جديد من شلل الأطفال، لكن تعديل اللقاح جاء للوقاية من أي سلالة جديدة بدأت في الانتشار في بعض دول العالم لا سيما منطقة جنوب أفريقيا.

مبينًا أن تركيبة اللقاح الجديدة متفق عليها عالميًا وليست مستحدثة بل وتمت تجربتها سريريًا ومعمليًا لحماية الطفل، وحتى أن ظهرت أعراض جانبية ستكون طفيفة ومماثلة لأي لقاح آخر ففي النهاية المصل عبارة عن اجسام فيروسية لذا يقاومه الجهاز المناعي في البداية مما يتسبب في ارتفاع طفيف في الحرار أو غيرها.

وذكر أن اللقاح الجديد سيختلف لكونه عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين حيث قامت وزارة الصحة والسكان بتحديث جدول التطعيمات الإجبارية بإضافة جرعتين جديدتين لتطعيم شلل الأطفال المعطى بالحقن «سولك»، فالمعتاد أن التطعيم السابق كان عن طريق الفم، والآخر المستحدث عن طريق حقن العضل وهو يعطي مناعة للطفل قوية ضد المرض وتستخدمه الدول التي أصبحت خالية من مرض شلل الأطفال، وسوف تستخدمه وزارة الصحة في مصر، باعتبار أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال من 2005.

وحذر الدكتور أحمد الخطيب، مدرس مساعد الجهاز الهضمي للأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة الأزهر، الأمهات من الامتناع عن تطعيم أطفالهم والانسياق وراء الشائعات لان اللقاحات جمعيها مجربة وتعمل لصالح الطفل.

واستدرك «الخطيب» «لكن على الجانب الاخر هنا فئات ممنوعة من تلقيه وهم من يأخذوا كورتيزون شراب أو إبر بجرعات عالية لمدة 14 يومًا أما الأطفال الذين يتلقون جرعات قليلة من الكورتيزون لمدة من5 إلى 10 أيام، وبخاخات الكورتيزون التي تُعطى بالأنف أو الفم لمرضى الحساسية، فلا مانع من إعطاءهم التطعيم، وكذلك الاطفال المصابين بنقص المناعة، والاطفال الذين يعالجون بالكيماوي او الاشعاع من مرضى السرطان».



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