بعد تراجع الحكومة عن قانون الشهر العقاري.. الباز: صوت الناس أصبح له قيمة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن استجابة الحكومة لمطالب الناس بتعديل قانون الشهر العقاري يؤكد أن صوت الناس في مصر له قيمة.وأوضح في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن مجلس النواب عليه أن يستكمل القضية ويجري تعديلات على القانون بما يحفظ حق الدولة ويراعي المواطن.واستطرد أن البعض يستغل تراجع الحكومة بشكل في تحريض على الدولة لتصوير أن الدولة تخشى حالة الغضب أو غيره لأن الدولة لا تهتم بهذه الآراء لأنها لا تبني دولة.