«صحة أسوان»: تطعيم 131 ألف طفل في أول أيام الحملة ضد شلل الأطفال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان، أن فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أسفرت عن تطعيم عدد 131 ألفا و401 طفل بواقع 51% من المستهدف والذي يبلغ عدد 257 ألفا و219 طفلا.وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.وكان قد أجري الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وازرة الصحة بأسوان، اليوم الأحد، جولة ميدانية شملت المرور ومتابعة عمل الفرق الثابتة التابعة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال فعاليات الحملة في يومها الأول، بالأماكن التالية: المركز الطبي، ومكتب صحة أول بمدينة أسوان.رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، وأحمد عاطف مراقب الأول التطعيمات بالمديرية.