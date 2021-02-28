الرئيس الجزائري يأمر باستمرار غلق الحدود والمجال الجوي لمواجهة كورونا

‏أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بغلق الحدود والمجال الجوي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.جاء ذلك خلال ترأس الرئيس الجزائري، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حسب ما أكده بيان للرئاسة.وشدد الاجتماع على استمرار الإجراءات الوقائية المتخذة خاصة غلق الحدود والمجال الجوي، لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المتحور.كما قرر المجلس توسيع وتعزيز التحقيقات الوبائية خاصة فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور لضمان أكبر درجات الوقاية.وأشار بيان الرئاسة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد- 19) مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين فيما يتعلق باختيار اللقاحات ومدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس، مع الاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة.