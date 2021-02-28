وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ 70 عامًا
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:48 م
أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ 70 عامًا.
وقالت النقابة في بيان لها، منذ قليل: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة القديرة /احلام الجريتلي رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان».
وقالت النقابة في بيان لها، منذ قليل: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة القديرة /احلام الجريتلي رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان».