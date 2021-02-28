وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ 70 عامًا

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ 70 عامًا.وقالت النقابة في بيان لها، منذ قليل: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫/احلام الجريتلي ‫رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان».