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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مديرة مدرسة بزفتي للطالبات: «اطمئنوا الوزارة ستراعي الظروف»

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:41 م
مديرة مدرسة بزفتي
مديرة مدرسة بزفتي للطالبات
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وجهت أماني لاشين، مدير مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بزفتي، لمحافظة الغربية، رسالة للطالبات في المدرسة تطالبهم بالهدوء والتركيز في القادم، وعدم الالتفات لأي شائعات وعدم التفكير في امتحانات اليوم وأمس للصفين الثاني والأول الثانوي.

وقالت لاشين، إن فصل الإنترنت أو تعطل الشبكة على أي طالب أو طالبة هو محل احترام وتفهم الوزارة وأن جميع القيادات بالمديرية والوزارة تتابع كل ما يدور وتعمل على تلافي السلبيات والجميع يعمل علي راحة الطلاب والطالبات انه لا يمكن ان يُعاقب الطالب على خطأ لم يرتكبه كفصل الإنترنت أو سقوط الشبكة أو ما شابه.

ووجهت مديرة المدرسة، عدة رسائل عبر عدة وسائل لطالبات المدرسة ومن خلال صفحتها الرسمية وصفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت خلالهم أن الجميع يضع نصب عينه مصلحة الطلبة والطالبات.
مديرة مدرسة بزفتي للطالبات: «اطمئنوا الوزارة ستراعي الظروف»
مديرة مدرسة بزفتي للطالبات: «اطمئنوا الوزارة ستراعي الظروف»
مديرة مدرسة بزفتي للطالبات: «اطمئنوا الوزارة ستراعي الظروف»
مديرة مدرسة بزفتي للطالبات: «اطمئنوا الوزارة ستراعي الظروف»

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