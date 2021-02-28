رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:41 م
صيانة وتركيب
صيانة وتركيب
المنيا ـ على حسين
طباعة
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل برفع 650 طن مخلفات وتركيب 117 كشافا وخلايا ضوئية وتحرير 29 محضر متنوع ما بين محاضر أشغال طريق وبيئة خلال شهر فبراير.

وقال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية بطوخ الخيل، إن الأعمال التي قامت بها الوحدة خلال شهر فبراير 2021 كان منها قيام قسم النظافة التابع للوحدة برفع 650 طنا من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع، حيث تم تحرير 29 محضرا متنوعا ما بين (إنذار بيئة وإشغال طريق) لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحقيق الراحة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للقرية.

أضاف رئيس القرية أن قسم الإنارة قام بصيانة وتركيب 82 كشافا وتركيب 30 لمبة ليد جديدة وصيانة خمس خلايا ضوئية بطريق طوة البحري والغربي وعزبة محجوب وطوخ الخيل حفاظا علي سلامة المواطنين ومنعا للحوادث وفي سياق متصل تمت الموافقة على توصيل 36 مرفق( كهرباء - مياه) بعد استيفاء الشروط اللازمة قانونا.
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا
صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«مش هدخل الامتحان وهعمل محضر».. وزير التعليم يعلق على رسالة طالب ثانوية

تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

طرق تحميل ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الريسيفرات

تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات

تردد قناة الوطنية 1 نايل سات المفتوحة الناقلة للمباريات

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 المجانية على النايل سات

أيام زمان

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

باحث يكشف طرق حماية الملكية الفكرية للفنون المعاصرة

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبدالرحمن عن دار النسيم

عبد العزيز المسلم رئيسًا شرفيًا للمهرجان العربي لفيلم التراث