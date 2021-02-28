صيانة وتركيب 117 كشافا ورفع 650 طن مخلفات خلال فبراير بقرية طوخ الخيل بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل برفع 650 طن مخلفات وتركيب 117 كشافا وخلايا ضوئية وتحرير 29 محضر متنوع ما بين محاضر أشغال طريق وبيئة خلال شهر فبراير.وقال رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية بطوخ الخيل، إن الأعمال التي قامت بها الوحدة خلال شهر فبراير 2021 كان منها قيام قسم النظافة التابع للوحدة برفع 650 طنا من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع، حيث تم تحرير 29 محضرا متنوعا ما بين (إنذار بيئة وإشغال طريق) لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتحقيق الراحة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للقرية.أضاف رئيس القرية أن قسم الإنارة قام بصيانة وتركيب 82 كشافا وتركيب 30 لمبة ليد جديدة وصيانة خمس خلايا ضوئية بطريق طوة البحري والغربي وعزبة محجوب وطوخ الخيل حفاظا علي سلامة المواطنين ومنعا للحوادث وفي سياق متصل تمت الموافقة على توصيل 36 مرفق( كهرباء - مياه) بعد استيفاء الشروط اللازمة قانونا.