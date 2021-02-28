محمد الباسوسي ينعى يوسف شعبان: رحل صاحب البصمة المميزة في تاريخ السينما

نعى السيناريست "محمد الباسوسي"، رئيس المركز القومي للسينما، الفنان العظيم يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ٩٠ عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.وذكر "الباسوسي" أنه قد رحل عن عالمنا اليوم عملاق الدراما وصاحب البصمة المميزة في تاريخ السينما المصرية النجم الكبير يوسف شعبان.وأضاف أن الأعمال الفنية التي قدمها الراحل طوال مشواره الفني بمثابة التراث الذي أثري تاريخ السينما المصرية.وتقدم الباسوسي بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.جدير بالذكر أن يوسف شعبان بدأ مسيرته التمثيلية بالعمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية، وكانت أول بوابة له في التمثيل عندما رشحه المخرج هنري بركات للمشاركة في بطولة فيلم «في بيتنا رجل» إنتاج عام 1964.وقدم الفنان الراحل العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية لنحو 50 عامًا، كما كان نقيبًا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003.