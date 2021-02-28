رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد الباسوسي ينعى يوسف شعبان: رحل صاحب البصمة المميزة في تاريخ السينما

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:43 م
محمد الباسوسي
محمد الباسوسي
حسن أمين
طباعة
نعى السيناريست "محمد الباسوسي"، رئيس المركز القومي للسينما، الفنان العظيم يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ٩٠ عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.

وذكر "الباسوسي" أنه قد رحل عن عالمنا اليوم عملاق الدراما وصاحب البصمة المميزة في تاريخ السينما المصرية النجم الكبير يوسف شعبان.

وأضاف أن الأعمال الفنية التي قدمها الراحل طوال مشواره الفني بمثابة التراث الذي أثري تاريخ السينما المصرية.

وتقدم الباسوسي بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن يوسف شعبان بدأ مسيرته التمثيلية بالعمل في السينما قبل التخرج من معهد الفنون المسرحية، وكانت أول بوابة له في التمثيل عندما رشحه المخرج هنري بركات للمشاركة في بطولة فيلم «في بيتنا رجل» إنتاج عام 1964.

وقدم الفنان الراحل العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية لنحو 50 عامًا، كما كان نقيبًا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداء من عام 1997 إلى عام 2003.

موضوعات متعلقة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ70 عامًا

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ70 عامًا

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

طرق تحميل ملف قنوات نايل سات 2021 usb عربي لجميع الريسيفرات

تردد قناة مكسبي رياضة على النايل سات

تردد قناة الوطنية 1 نايل سات المفتوحة الناقلة للمباريات

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 المجانية على النايل سات

أيام زمان

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

باحث يكشف طرق حماية الملكية الفكرية للفنون المعاصرة

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبدالرحمن عن دار النسيم

عبد العزيز المسلم رئيسًا شرفيًا للمهرجان العربي لفيلم التراث