العراق: لن نقبل بقمع أي تظاهرة وسيحاسب كل مَن يتجاوز

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاحد، أنه لن يقبل بقمع اي تظاهرة وسيحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين.قال الكاظمي، خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني التي عقدت اليوم بخصوص الأوضاع في ذي قار، وفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، إن "الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الاجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة أهمية حماية المتظاهرين".أضاف الكاظمي "لن نقبل بقمع أي تظاهرة وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين ولدينا توجيهات وأوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات".ولفت الكاظمي الى أن هذه الحكومة انبثقت من وضع خاص ويجب أن لا نكرر الأخطاء السابقة، مشددًا بالقول "على الأجهزة الأمنية القيام بإجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الأجهزة الأمنية او الحق العام".وتابع: أنه "تم منح اللجنة التحقيقية العليا أسبوعًا واحدًا لكشف الحقائق لما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية"، مؤكدًا "اتخذنا قرار إقالة المحافظ لكي نبعث رسالة الى أهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول".