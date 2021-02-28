وزيرة الهجرة تشارك في قمة «مصر للأفضل»

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الدورة السادسة لقمة «مصر للأفضل»، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات المصرفية والشركات.وتنعقد الدورة السادسة لقمة «مصر للأفضل» لتكريم أفضل أبرز 50 سيدة تأثيرًا في مؤسسات الأعمال لعام 2020، وكذلك أفضل 100 شركة أداء في السوق المصرية خلال نفس العام.بدأت الفعاليات بعرض فيلم وثائقي قصير عن نجاح الدولة المصرية في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو مرتفع وإشادة المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية بذلك، ثم ألقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كلمة بالنيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.وخلال الفعاليات، تم منح وزيرة الهجرة درع التكريم تقديرًا على دورها في دعم الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، من خلال جهودها في دعم المصريين العالقين أثناء فترة تعليق حركة الطيران العالمية في الموجة الأولى من الجائحة، وكذلك دورها في استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج من خلال مبادرة "نورت بلدك".كما جاء تكريم وزيرة الهجرة في الدورة الحالية للقمة كونها تمثل أيقونة نجاح للمرأة المصرية في قدرتها على تولي المناصب الحيوية في الدولة، كون المرأة المصرية أحد أهم المقومات الداعمة لخطط الإصلاح الجارية، وأيضا على مستوى تقديمها أفكار ومبادرات مبتكرة تتناسب مع التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة في كافة المجالات.