محمود خليل يكتب: الطاعة الظاهرة والسخرية المستترة في "قعدات المصريين الخاصة"

منذ فجر التاريخ والمصريون معتادون على الخضوع لـ"الغالب". فالاستسلام للغالب يمثل جزءاً من فلسفة قبولهم لحكامهم، و"الغلبة" أو القدرة على هزيمة أو تحييد كافة الخصوم هي التي تمنح أي حاكم شرعيته في أعينهم.لذا لم يكن من المستغرب أن تجد واحداً ممن اكتسبوا حكم مصر بـ"الغلبة" –وهو عمرو بن العاص- يصف مصر للخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبارة "هي لمن غلب". فالغالب يطيعه المصريون، ربما تعاطفوا لبعض الوقت مع المنكسر المغلوب، لكن طاعتهم تجد طريقها دائماً إلى الغالب.أحب المصريين المماليك الذين حكموهم لما يقرب من ثلاثة قرون من الزمان، وساندوهم في حربهم ضد العثمانيين، وحزنوا لهزيمتهم أمامهم، لكنهم استسلموا لحكم بني عثمان عندما سيطروا على البلاد، ومنحوهم طاعتهم، كما منحوها لمن سبقهم إلى الغلبة على حكم مصر، ورغم حزنهم العميق على هزيمة ثم مقتل السلطان طومان باي، إلا أنهم لم يجدوا غضاضة في مد جسور الطاعة مع السلطان سليم الأول لما دانت له البلاد وأخضغعها لسيطرته.ومن المهم ونحن نتوقف أمام جانب "طاعة الغالب" في الشخصية المصرية ألا ننسى أن الفكرة القومية أو الوطنية لم تكن قد ظهرت وقت دخول العثمانيين إلى مصر (منتصف القرن السادس عشر)، وكان "إسلام الحاكم" هو المعيار الفاصل في قبوله بغض النظر عن جنسيته أو القومية التي ينتمي إليها فالمهم أن يكون مسلماً. وفي هذا السياق تساوت نظرة المصريين للمماليك مع نظرتهم إلى الأتراك، وإن نظروا إلى الأتراك كمجموعة من المسلمين "غير الصالحين" الذين لا يحرصون مثلهم على طقوس العبادة من صلاة وصيام وقيام وخلافه.خضع المصريون للسلطان في أسطنبول، وكذلك للباشا الذي يتم تعيينه بفرمان سلطاني كوال على مصر، لكنهم في قرارة أنفسهم كانوا يحتقرونه ويضعونه –كما هي عادتهم- في مرمى سخريتهم، وكانوا يلتقطون في هذا السياق ملمحاً من الملامح التي تستثير غريزة آو آلة السخرية لديهم، وهو ملمح انعدام الخصوبة الذكورية.يقول صاحب كتاب "مصر تحت الحكم العثماني" أن أغلب الولاة الذين اختارهم سلطان أسطنبول لحكم مصر كانوا من الطواشية، ومفردها "طواشي" وهو العبد الخصي الذي كان يخدم في بلاط السلطان، فقد جرت العادة في ذلك الزمان بأن يعطى حكم مصر لأشخاص من طبقة الطواشية متى صار المنصب شاغراً، لأنهم متحررون من الحاجة إلى زوجات، وأطفال، وبالتالي تعود جميع ممتلكاتهم في النهاية إلى السلطان.أقدم طواشي عرفه المصريون هو بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين الأيوبي، وتشهد سيرته على العديد من السياسات التي أعنتت المصريين والقرارات العلوية التي أرهقتهم، وقتها أطاعه المصريون كما تعودوا على طاعة حكامهم ووزراء حكامهم، لكنهم حاربوه بالسخرية والفكاهة، وراجت بينهم النكت التي تدور حول قسوته الممزوجة بقلة العقل، وقد سجل "الأسعد بن مماتي" هذا الفصل من تاريخ المصريين في كتاب "الفاشوش في حكم قراقوش".وعبارة "حكم قراقوش" ما زالت دارجة على ألسنة المصريين، ويستخدمونها في وصف أي سلوك أو تصرف غير منطقي يراد فرضه بالقوة. والملفت أن قراقوش كان تركي الأصل كما يذهب الدكتور شوقي ضيف في كتابه "الفكاهة في مصر"الطاعة الظاهرة والسخرية المستترة في "القعدات الخاصة" من الباشوات الترك مثل ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة في مصر أيام الحكم العثماني، ظاهرة غذتها حالة الاستعلاء التي كان يتعامل بها الترك مع المصريين، والتي جاراهم فيها المماليك الجراكسة فيما بعد، خصوصاً وأن الجراكسة كانوا يعتبرون أنفسهم من أصول تركية.استعلى الأتراك على لغة المصريين، فتمسكوا بلغتهم، ولم يحاولوا تعلم لغة الشعب "العربية"، واعتمدوا التركية لغة أساسية في شتى مناحي الحياة الرسمية. اعتبر المصريون هذا التوجه نوعاً من الاستعلاء عليهم فسخروا منه. وكلمة "بجم" التي استخدمها صلاح جاهين في الستينيات في وصف "الأتراك" في أغنيته الشهيرة "تركي بجم" تعبر عن صورة التركي في الذهنية الشعبية قبل عصر "جاهين" بعقود ممتدة، ونظرتهم إلى الوالي كشخص يفزع ويخاف ويفغر فاه بصورة تنم عن البلاهة وعدم القدرة على الفهم.أطلق الأتراك على المصريين الأصلاء وصف "أولاد العرب"، في تمييز قومي لغوي واضح، ووصفوا المماليك بـ"الغز" في وقت كان يطلق فيه المماليك على المصريين "اولاد البلد" تمييزاً لهم عن "أولاد الناس" وهو الوصف الذي كان يطلق على أبناء المماليك الذين يعملون في دولاب الدولة.أيضاً كانت المعاناة الاقتصادية التي وقع "أولاد البلد" تحت نيرها سبباً آخر يدفع المصريين للسخرية من الباشوات الترك الذين يرهقونهم بالضرائب والمغارم. ويذكر شوقي ضيف صاحب كتاب "الفكاهة في مصر" أن هتاف "باشا يا باشا يا عين القملة.. مين قال لك تعمل دي العملة" تعلق بولاة الترك الذين كانوا يرهقون المصريين بالمظالم.وأذكر أنني حدثتك ذات مرة عن "أبو شادوف" وقصيدته الخالدة التي يصف فيها حاله وحال الفلاحين المحيطين به والتي تولى سردها وشرحها "الشربيني بن محمد يوسف" في كتابه "هز القحوف بشرح قصيدة أبو شادوف". القصيدة في مجملها زفرة أسى من إنسان يشعر باضطهاد الواقع له، ويرد هذا الاضطهاد إلى فساد السياسات التي ينتهجها أولو الأمر.كان الريفي البسيط "أبو شادوف" يحسد أهل القاهرة على حالهم، ويحلم بالذهاب إليها حتى يتخلص من الحياة المهملة التي يعيشها في الريف. ويقول في ذلك شعراً: "أنا إن عشت لأروح المدينة وأشبع.. كروش ولو أني مت كفيف.. وآخد معي غزل العجوز وأبيعه.. وآكل بحقه يا ابن بنت عريف".فشأنه شأن كل الفلاحين كان "أبو شادوف" يحلم بثوب نظيف وعيش كريم وطعام شهي، ويقول: "على من نضر طاجن سمك في فرينه.. ولو كان يا اخواني بلا تنضيف".هكذا تسلح المجتمع المصري بسلاح الفكاهة في مواجهة الترك، وعلى ما في الفكاهة والسخرية من قيمة في التنفيس عن أحزان النفس المصرية وما تشعر به من ظلم وإرهاق حينذاك، إلا أنها كانت تقعد المصريين عن الثورة على الظلم، حيث نظر بعضهم إلى الثورة كفكر مضاد للفقه الديني الذي يفرض على الرعية طاعة الحاكم، ويمنعها من الخروج عليه، مهما كان ظلمه أو جوره، لذلك فقد اكتفوا بالسخرية، ومن لا يقدر على السخرية لجأ إلى الدعاء، وثمة من اختار طريقاً ثالثاً هو طريق الأمنيات بأن يضرب الله الظالمين بالظالمين يقصد بذلك كلاً من المماليك والترك، وأن يخرج المصريين من فتنتهم سالمين، ويكتفي بذلك.