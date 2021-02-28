«العسكرية الليبية» تؤكد جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة مجلس النواب

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، اليوم الأحد، جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة مجلس النواب الليبي ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.وقالت اللجنة، في بيان نشرته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، إنه "بالإشارة إلى دعوة رئيس مجلس النواب الليبي لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت الصادرة في 26 فبراير 2021 والمشار فيه إلى طلب الرد من اللجنة حول إمكانية تأمين الجلسة، وعليه وبعد التشاور والتواصل بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" تم التأكيد من قبل جميع أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها".