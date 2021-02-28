مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار بالمنوفية

لقي شاب مقيم بقرية زرقان التابع لمركز تلا بالمنوفية مصرعه عقب سقوطه أسفل عجلات القطار بالقرب من محطة قطار كفر الشيخ سليم بالغربية، والذي كان متجها إلى عمله بمدينة طنطا.ونعى أهالي القرية الشاب "أحمد عبدالرحمن" 19 سنة، ابن قرية زرقان بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتم استدعاء الإسعاف لنقل الأشلاء، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.وأكد شريف عبدالرحمن، عم الشاب المتوفي، أن ابن أخيه يخرج من منزله للعمل في مدينة طنطا، وأثناء ركوبه القطار للتوجه إلي مدينة طنطا سقط أسفل عجلات القطار، موضحا أنه كان معه أحد أصدقائه والذي أوضح أنه لا يعلم كيف سقط من القطار ولكنه فوجئ بسقوطه أسفل عجلات القطار، موضحا أنه يتم الآن الانتهاء من الإجراءات القانونية والحصول علي تصاريح الدفن من نيابة طنطا بمحافظة الغربية.