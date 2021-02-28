محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واجب العزاء في ضحايا حادث المنزل المنهار بمسقط رأسهم بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح.وأعلن تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث داعيا المولى عز وجل ان يتغمد المتوفين الثلاثة بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.كما وجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر التابعة لمركز الفتح الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 أشخاص آخرين.وأشار إلى صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة بإجمالي 30 ألف جنيه لأسر المتوفين ومساعدات مالية وعينية وأجهزة كهربائية ومنزلية للمصابين من المحافظة وجمعية الهلال الأحمر والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.وأضاف أنه تم تدبير أماكن ووحدات سكنية مؤقتة لإقامتهم عقب تلقي العلاج اللازم بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.. فضلًا عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى، مساء امس السبت، إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 أسر مبنى بالطوب الأحمر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح والمنزل ملك ورثة عبد اللاه شاكر وجميعهم مقيمين بنفس المنزل، وعلى الفور تحرك المحافظ وجميع الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية والإنقاذ إلى مكان الحادث وتابع المحافظ جهود إنقاذ وانتشال سكان المنزل المنهار من أسفل الأنقاض، والذى أسفر عن إنقاذ 10 أشخاص من أسفل انقاض المنزل المنهار واستخراج 3 جثث لربة منزل وطفلين.