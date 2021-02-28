النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس

قرأت عن ندوة ، بمناسبة اقتراب 8 مارس ، يوم المرأة العالمى، أقامتها جمعية نسائية لا أتذكر اسمها .فالجمعيات التى تتخصص فى قضايا المرأة ، متشابهة الأسماء ، متشابهة التفكير ، متشابهة الرؤية . تلخصت الندوة فى كيفية اعداد الفتاة ، والمرأة ، لتحمل مسئوليات الزواج ، لتكوين مستقبل سعيد .شئ غريب ، هل مشكلة المرأة ، أنها لا تعى مسئولية الزواج ، حتى تتكون الجمعيات التى تتخصص فى هذه المهمة ؟؟ .الواقع يؤكد أن جزءا كبيرا من هموم الفتيات والنساء ، يأتى من التركيز المتضخم لمسئولية الزواج ، وخدمة الأزواج ، وتربية الأطفال ، دون الاهتمام بتكوين حياة خاصة لهن .كيف فى جمعية للمرأة ، لا يتكلم أحد ، عن مسئولية الفتاة ، أو المرأة ، أولا تجاه نفسها ، استقلالها الاقتصادى ، ونضجها النفسى ، ورؤية الحياة الرحبة ، التى تحوى الكثير من التحقق ، فى مجالات متنوعة ، كثيرة ، وليس فقط الزواج ؟.هل قضايا النساء الحقيقية ، البعيدة عن الزواج ، وخدمة الأزواج ، وتربية الأطفال ، ، " فضيحة " ، يجب " سترها " ؟أم أنها قضايا " تافهة " ، لا ترقى الى القضايا " الهامة " الأخرى ؟.كيف نحلم بمستقبل سعيد ، ترفرف عليه ، العدالة ، والحرية ،والكرامة ، ومازال المجتمع يعتبر الزواج ، ومسئولياته ، الوظيفة الأساسيةالأهم ، الأرقى ، للمرأة ؟؟. بينما هو ليس كذلك ، للرجل .ماذا يعنى قولنا ، بأن الأسرة ، هى نواة المجتمع ، وأنالأسرة هلى الخلية الأولى ، فى المجتمع ؟؟؟؟ . معناه أن تجميع هذه" النواة " ، هو المجتمع الكبير ، وأن ما يسرى فى المجتمع الكبير ،هو ما " تقره " الأسرة ، من " قوانين " ، و " مبادئ " ،و " قيم " .فالأسرة المصرية ، منذ آلاف السنوات ، قائمة علىالكتالوج الذكورى ، الذى يؤسس لعدم العدالة بين الزوج ،والزوجة . وهذا الكتالوج الذكورى ، هو قانون الأحوال الشخصية،الذى تنص أول بنوده ، على أن واجب الزوج ، هو " الانفاق " ،وفى المقابل ، يتحدد واجب الزوجة ، ب " الطاعة " .و" الانفاق " ، مقابل " الطاعة " ، مبدأ " موروث " ، منذالنظام " العبودى " ، ونظام " الُسخرة " . حيث ينقسم المجتمع ،الى " أسياد " يملكون كل شئ ، و " عبيد " ، لا يملكون شيئا ،الا أجسادهم ، التى تبُاع ، وتُشترى ، فى سوق العبيد ، والجوارى .ولكن النظام العبودى ، انتهى من العالم ، بفعل القانون. لكنه مازال باقيافى صلب مجتمعنا ، فى داخل نفوسنا ، فى قانون الزواج الذكورى ، الذى يحدد العلاقة بين الزوج ، الأعلى ، الذى يأمر ، والزوجة " الأدنى " ، التى تطيع .والمجتمع بمرور الوقت ، يجد نفسه ، مضطرا للتخلى عنبعض موروثاته الاجتماعية ، والدينية ، والثقافية . لكنه ، عند هذاالقانون ، يتغاضى عن ضرورات التقدم ، وضرورات الانسانية ،وضرورات العدالة ، فى مؤسسة الزواج .فعلا ... ان سقوط النظام العبودى فى الزواج ، هو سقوطلآخر " معاقل " الذكورية .وهذه معركة ثقافية كبرى ، تقيس المعيار الحقيقى ، للتقدمالانسانى ، ومدى تغلغل حب العدالة ، فى النفوس .بداخلى قناعة راسخة ، تتأكد كل يوم ، أنه لا " خير " ، فىمجتمعات ، تمعن فى قهر ، ومذلة ، واضطهاد ، النساء ، وتضفىعلى هذه الأفعال المشينة ، غطاءات من الشرعية ، والتقنين ،والتبرير ، والدفاع .منْ يقرأ التاريخ ، يتضح له ، أن عصور الانحطاط الفكرى ،والفساد ، والتدهور الحضارى ، والأخلاقى ، بدأت حينما أقسمالعالم " اليمين الذكورى " .سيظل العالم بأسره ، تعيسا ، مختل الفكر ، مشوه الوجدان ،مضطربا ب جنون العظمة ، والغرور ، مهددا بالحروب ، والارهاب ، والعنف ، أسيرا للشراهة ، عبدا ذليلا ، لأدنى الغرائز ، والشهوات ،ما لم " ينعدل " ، و " يستقيم " .ولن ينعدل ، ولن يستقيم ، الا بالتكفير عن " الخطيئة " الكبرى ، التى ارتكبها ، فى حق " نصف الحياة " ... النساء .يوم الاستقلال للنساء ، واليوم الوطنى للنساء ، والعيدالعالمى للنساء ، هو يوم تحرر المرأة ، من رذيلة " الطاعة " .اليوم الذى حقا ، يستحق الاحتفال ، هو حينما ، لا تكونوظيفة ، ومهمة ، المرأة ، بحكم أنها امرأة ، مسئولة ، عن غسلقمصان ، وشرابات الزوج ، وعن تحضير وجبات طعامه ،وعن تغيير لفافات الأطفال .اليوم الذى يستحق الفرح ، حقا ، هو عندما ، لا تتركالمرأة عملها ، بأجر ، لكى " تتفرغ " ، لخدمة الزوج ، والأطفال ،بلا أجر .لكننى بتأمل الأحوال ، والعلاقات ، والظروف التى تقلبالمعانى ، وتسمى الأشياء بغير مسمياتها ، والاعلام ، والثقافة ،والفنون ، التى تتعاون فى " غسيل العقول " ، لا أرى أن هذا اليوم ،قريب المنال .من بستان قصائدى----------------------يسافر ينايريهاجر فبرايريأتى مارسأيامتثقل على أنفاسىبالمصير اليائستتسم كل الأشياءبالمذاق المُرْ البائسفقدت من كان لىالفارس .. والحارسالنبيل .. الكريم .. المشاكسهازم المخاوف والهواجسالمبتسم دائماً ..فى وجه القدر العابس