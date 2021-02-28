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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

علي سعده يكتب.. العلاج بالصدمات واستعاده الثقه المفقوده

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:18 م
علي سعده
علي سعده
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وضع لنا الفيلسوف الامريكي ابراهام ماسلو الذي ولد في بروكلين من ابوين يهوديين هاجرا من روسيا الي نيويورك ( ١٩٠٨-١٩٧٠) هرمه الفلسفي الشهير الذي قسم احتياجات الانسان الاساسيه الي خمسه اقسام متدرجه تبدأ من السفح الي القمه
القسم الاول (الاحتياج الفسيولوجي ) وهو الحد الادني لبقاؤه علي قيد الحياه مثل التنفس والنوم والماء والطعام والمسكن والتكاثر .. وهو القاعده الاساسيه ( السفح) لهرم ماسلو
حين يكتمل اشباع الاحتياج الفسيولوجي السابق يرتقي للدرجه الثانيه في الهرم لتلبيه احتياجات ( الامن ) وهو السلامه الجسديه من اي عنف او اعتداء والامن الوظيفي والامان الاسري والمالي وضمان مستقبل العائله والابناء
بعد اكتمال الاحتياج الامني يرتقي مره اخري الي الدرجه الثالثه وهي (الاحتياج الاجتماعي) .. متمثلا في تكوين العلاقات الاجتماعيه والعاطفيه والصداقات في كافه مناحي الحياه مع الزملاء والجيران والمعارف.. ثم يتطلع بعدها للارتقاء الرابع وهو الاحتياج الي (التقدير ) وهو كسب احترام الناس والتطلع الي مكانه مرموقه والرغيه في الظهور والتميز في العمل
عندها يقفز الانسان خطوته الاخيره الي قمه الهرم وهي القسم الخامس (تحقيق الذات) حيث يعظم قدراته ومهاراته الحاليه والمحتمله لتحقيق اكبر قدر ممكن من الانجازات والابتكارات
ولكي يستطيع الانسان صعود قمه الهرم لابد من ان تصاحبه في كل خطوه (الثقه )

و الثقة هنا تعتمد على ثقة الإنسان في مؤسسات مجتمعه لتحقيق هذه الحاجات و في ذلك الضمانة الأولى لكي يشعر الإنسان بالأمن و الرفقة و الانتماء للمجتمع و من ثم العطاء و الإنتاج برغبة و طيب خاطر و تطوع و من أمثلة اخلاق الثقة .. ثقة الابن في والديه انهم على استعداد تام لإشباع حاجاته المادية و المعنوية دون قهره او إشعاره بالضعف و الدونية و المن كذلك ثقة العامل في صاحب العمل فيما يخص الأجر و التأمين و مشاركته في الأرباح و صنع القرار و الارتقاء بميوله و قدراته مع تقدير تام لكرامته و شخصيته و هكذا علاقة الطالب بالمعلم و صولا إلى السلطة التي تؤمن بالمواطن و تنطلق في سياساتها من محور الإنسان و تنميته و اشباع حاجاته و إشراكه في صنع القرار فضلا عن التخطيط الدائب لخلق سياق اجتماعي يصب في غاية السعادة للجميع
لذلك كان العامل الرئيسي لانهيار الدول هو فقد او اهتزاز ثقه الشعب في حكوماته .. لاتوجد حكومات بدون اخطاء ولكن عليها تدارك تلك الاخطاء وبسرعه كي لا تفقد ثقه الشعوب ..
واجهت مصر في السنوات الاخيره عده قرارات جريئه كان لابد منها لاصلاح الاقتصاد المهترئ بعد سنوات عجاف من عدم الاستقرار وحكم الاخوان وماسبقه وتلاه من فوضي وتسيب في كافه المجالات فكان لابد من العلاج بالصدمات .. بدأت الصدمات برفع الدعم عن المواد البتروليه ( بنزين وسولار ) وبالتالي رفع الاسعار ثم تعويم سعر صرف الجنيه مما ادي لانخفاض سعره لاكثر من نصف قيمته ثم محاربه الاستيلاء علي اراضي الدوله وفرض قانون التصالح في المباني ثم تخفيض سعر الفائده بالبنوك تدريحيا من ٢٠٪؜ سنويا حتي وصلت الي ٦٪؜ للشهادات التي مدتها عام واحد واخيرا يجري مناقشه تقنين الثروه العقاريه وحمايتها من النهب
في كل مره يصدر القانون ( الصدمه) يلاقي رفضا شعبيا جمعيا وحربا شعواء علي كل وسائل التواصل الاحتماعي وكوميكس ساخره وبكائيات لطلب الرحمه وان الطبقه الوسطي تكاد تنقرض وتتضور جوعا ( رغم ان معظم القوانين والقرارات تمس الطبقات العليا )
بعض القوانين تتسم بالجرأه والشحاعه من القياده السياسيه ولكن اللوم كله يقع علي عاتق المؤسسات التنفيذيه للدوله ..فإعلام تلك المؤسسات يفتقر لثقافه الاعلام .. فنري المسئولين يشرحون القوانين بجهل وبدون القراءه الوافيه للوائح التنفيذيه للقانون مما يثير البلبله بين المواطنين
وعلي مستوي الاحياء نري التخبط في اوضح صوره .. والبيروقراطيه الممزوجه بالجهل والفساد تبعث علي اليأس من الاصلاح وهذا ما رأيته بعيني حينما خضت تجربه التصالح
فكره المدينه الرقميه والتأمين الصحي الشامل اكثر من رائعه .. ولكن علي ارض الواقع الامر مختلف تماما كما يحدث الان في بورسعيد التي وقع الاختيار عليها لبدء التجربه
الحكومه تحتاج بشده لاستعاده ثقه الشعب بزياده وسائلها التوضيحيه والاعلاميه واختيار الكفاءات القادره علي الشرح ..
في سويسرا التي تحكم بنظام الكانتونز قامت الحكومه بعمل استفتاء لرفع الضرائب بقيمه ١٪؜ .. وقبل الاستفتاء قامت بحملات توعيه مكثفه لشرح الفوائد التي ستعود علي البلاد جراء تلك الزياده من تحسين للطرق وزياده وسائل المواصلات و.. و.. وتم التصويت علي برنامج الحكومه وتم تطبيق الزياده
لذلك لابد من حملات التوعيه للتأكيد على أن قرارات الحكومه تصب في مصلحه المواطن.
قد يقول البعض ان القياده السياسيه هي من تقوم باختيار الحكومات .. نعم ولكن يجب الا ننسي ان مؤسساتنا تعاني الامرين من فساد وبيروقراطيه متوارثه منذ عقود .. والعقل يفرض علينا الصبر ومساعدتها للتخلص من هذا الارث البغيض.

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