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محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تدين الهجمات الحوثية على السعودية

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:14 م
الهجمات الحوثية على
الهجمات الحوثية على السعودية
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أدانت سفيرة بلجيكا لدى السعودية دومينيك مينور، الأحد، بشدة هجوم ميليشيا الحوثي بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على المنشآت المدنية في المملكة، إضافة إلى هجوم الميليشيا على مأرب في ظل الدعوات الدولية للسلام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، عبر الاتصال المرئي، بالسفيرة دومينيك، حيث تم التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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