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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إطلاق الموسم الثاني من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر»

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:14 م
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
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أعلن مركز تطوير الوافدين انطلاق الموسم الثاني من مسابقة "مئذنة الأزهر للشعر العربي".

وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل خمس قصائد عمودية نُظمت باللغة العربية الفصحى عن اللغة العربية ومكانتها السامية بين اللغات ومستقبلها وما تحمله من أبعاد؛ بعد فلسفي، وبعد ديني، وبعد قيمي إنساني، وبعد تاريخي، وبعد جمالي، وبعد أخلاقي... إلخ، وكونها لغة مقدسة ترتبط بالقرآن الكريم وكونها وعاءً ثقافيًا وحضاريًا للأمة الإسلامية، ودور الأزهر الشريف في الحفاظ على اللغة العربية في موجات الاستعمار والتغريب.

وتتضمن شروط المسابقة مايلي:

- أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي.

- أن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وباللغة العربية الفصحى.

- ألا تقل أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتا ولا تتجاوز الخمسين بيتا.

- ألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل.

- ألا يقدم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

- يجب إرسال تسجيل صوتي للمتسابق وهو يلقي قصيدته.

- لا يحق لمن سبق له الفوز في الموسم الأول الاشتراك في المسابقة إلا بعد مرور خمسة مواسم للمسابقة.

وأوضح المركز أن الفئات التي يحق لها المشاركة هي كالآتي:

- الطلاب الوافدون الدارسون بالأزهر الشريف (تعليم قبل جامعي - تعليم جامعي –دراسات عليا).

- الطلاب الدارسون للغة العربية والعلوم الشرعية بجميع أنحاء العالم (يقدم ما يثبت قيده بالدراسة).

- العاملون بالأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة.

- الشعراء والأدباء والموهوبون بمصر وجميع أنحاء العالم.

- جميع المتحدثين باللغة العربية في جميع دول العالم.

كما تشمل جوائز المسابقة على ما يلي:
- شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين الخمس.

وجوائز مالية قدرها:
الفائز الأول 25000 جنيه
الفائز الثاني 20000 جنيه
الفائز الثالث 15000 جنيه
الفائز الرابع 10000 جنيه
الفائز الخامس 5000 جنيه
ويحصل الفائز الأول على درع "مئذنة الأزهر".

وفيما يتعلق بإجراءات الاشتراك في المسابقة فهي كالتالي:
يتم إرسال القصيدة الشعرية بصيغتي Word، Pdf وكذلك التسجيل الصوتي للقصيدة، وإقرار الملكية الفكرية وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة شخصية ملونة، في موعد غايته الاثنين الموافق 3152021م.
يتم الإعلان عن الفائزين يوم الأحد الموافق 472021م على بوابة الأزهر الإلكترونية والإعلان عن موعد تسليم الجوائز.
يتم تسليم الجوائز وتكريم الفائزين في احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات.
ولمعرفة باقي التفاصيل، كالتسجيل والاشتراك في المسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي
www.azhar.egpoetry

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