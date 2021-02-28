«الليبية للإعلام»: التصارع والتنازع السياسي بين المؤسسات دمر دولتنا

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو إن "أكثر ما دمر الدولة الليبية، وسيدمر ما تبقى منها هو التصارع والتنازع القانوني والسياسي والدموي بين مؤسساتها".وأضاف بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن "أكثر ما دمر الدولة الليبية وسيدمر ما تبقى منها هو التصارع والتنازع القانوني والسياسي والدموي بين مؤسساتها الموصوفة جميعها بالعامة، والممولة جميعها من المال العام والزاعمة جميعها المسؤولية عن الدولة، ولا بد أن ينتهي لتبقى ليبيا وشعبها، وإلاّ فوجودهما ذاته مُهدد".