عمرو دياب وحمزة نمرة يتصدران أنغامي في معظم الدول العربية لشهر فبراير
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:10 م
حسين الجنديطباعة
نشرت أنغامي، اليوم، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر فبراير في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.
وتصدر عمرو دياب وحمزة نمرة الاستماعات في مصر والسعودية ولبنان والعراق.. أما أدهم نابلسي وجوزيف عطية فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعودية هم ومحمد المجذوب وإياد طانوس.. ومن الملاحظ تواجد المهرجان مثل فكك وأخواتي في الصدارة أيضًا.
وفي المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد وزوهير الباهوي الصدارة وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، وفي تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من ألبومه الجديد روميو.
وتصدر عمرو دياب وحمزة نمرة الاستماعات في مصر والسعودية ولبنان والعراق.. أما أدهم نابلسي وجوزيف عطية فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعودية هم ومحمد المجذوب وإياد طانوس.. ومن الملاحظ تواجد المهرجان مثل فكك وأخواتي في الصدارة أيضًا.
وفي المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد وزوهير الباهوي الصدارة وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، وفي تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من ألبومه الجديد روميو.