عمرو دياب وحمزة نمرة يتصدران أنغامي في معظم الدول العربية لشهر فبراير

نشرت أنغامي، اليوم، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر فبراير في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.وتصدر عمرو دياب وحمزة نمرة الاستماعات في مصر والسعودية ولبنان والعراق.. أما أدهم نابلسي وجوزيف عطية فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعودية هم ومحمد المجذوب وإياد طانوس.. ومن الملاحظ تواجد المهرجان مثل فكك وأخواتي في الصدارة أيضًا.وفي المغرب العربي تحتل أغنية سعد المجرد وزوهير الباهوي الصدارة وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، وفي تونس تصدر تاتي جي ١٣ القائمة بثلاث أغاني من ألبومه الجديد روميو.