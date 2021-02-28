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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن المنطقة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:30 م
أمن الأردن
أمن الأردن
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أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، أن أمن الأردن والسعودية أمن واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن المنطقة برمتها، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وأدان الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف مدينة الرياض واستهداف جنوب المملكة العربية السعودية بعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار والتي تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها، مشيرا إلى أن هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستهداف المدنيين الأبرياء يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.

وشدد الفايز على أهمية التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وضرورة استجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة التوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار وفقًا لتطلعات الشعب اليمنيّ الشقيق في الاستقرار والأمن والسلام.

أشاد الفايز بقدرات قوات التحالف الدولي على اعتراض الصاروخ الباليستي والطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار وتدميرها بنجاح.

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