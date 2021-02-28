«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبدالرحمن عن دار النسيم

صدر حديثًا عن دار النسيم للنشر والتوزيع كتاب "قليلًا من الأدب.. قراءات وتأملات" للناقد سعد عبدالرحمن، وذلك في 190 صفحة من القطع المتوسط.يتضمن الكتاب 8 مقالات نشر أغلبها في عدة مجلات جاءت عن عبقرية بيرم التونسي بين العقاد ومشرفة، المناظرة القاتلة، معارضة يا ليل الصب في عيد الميلاد، معارك أدبية وفكرية في صندوق بريد، رسالة الشعر ومهمة الشاعر عند نزار قباني، نصفا البرتقالة الفلسطينية.. محمود درويش وسميح القاسم، المعارضات الهزلية الساخرة في الشعر العربي، شاعر القوافي الصعبة.. قراءة في ديوان شاعر مغمور.