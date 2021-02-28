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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قليلًا من الأدب» جديد سعد عبدالرحمن عن دار النسيم

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:18 م
قليلًا من الأدب
قليلًا من الأدب
خالد حماد
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صدر حديثًا عن دار النسيم للنشر والتوزيع كتاب "قليلًا من الأدب.. قراءات وتأملات" للناقد سعد عبدالرحمن، وذلك في 190 صفحة من القطع المتوسط.

يتضمن الكتاب 8 مقالات نشر أغلبها في عدة مجلات جاءت عن عبقرية بيرم التونسي بين العقاد ومشرفة، المناظرة القاتلة، معارضة يا ليل الصب في عيد الميلاد، معارك أدبية وفكرية في صندوق بريد، رسالة الشعر ومهمة الشاعر عند نزار قباني، نصفا البرتقالة الفلسطينية.. محمود درويش وسميح القاسم، المعارضات الهزلية الساخرة في الشعر العربي، شاعر القوافي الصعبة.. قراءة في ديوان شاعر مغمور.

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