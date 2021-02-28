البرلمان الليبي يعلن موعد منح الثقة لحكومة الدبيبة

أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بلحيق، مساء الأحد، عن أن جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ستعقد إما في سرت أو طبرق في الثامن من مارس المقبل.وأكد بلحيق، في مداخلة مع فضائية "الحدث"، أنه تم استكمال التشكيلة الحكومية وإبلاغ هيئة الرئاسة بتفاصيلها، بعدما تم تجاوز عقبة اختيار منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية.قبل قليل، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي النزاع الليبي المعروفة باسم "5+5"، عن حل الخلاف القائم بين أعضاء مجلس النواب، والاتفاق على تأمين مدينة سرت خلال جلسات النواب لمنح الثقة بحكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، مؤكدة في بيان موافقة كامل أعضائها العشرة على جاهزية مدينة سرت لجلسة النواب القادمة.وجاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ للجنة العسكرية المشتركة على خلفية جلسة مجلس النواب في سرت، بعد خلافات بين أعضاء نواب طرابلس ونواب الشرق حول مكان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.