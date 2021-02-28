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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«مش كله تمام».. الباز لـ وزير التعليم: هناك مشكلات في سيستم الامتحانات

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:50 م
جريدة الدستور
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أنه يدعم مشروع تطوير التعليم في مصر، ولكن هناك مشاكل في سيستم امتحانات الثانوية العامة يجب حلها، حتى يحصل الطالب المجتهد على حقه.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الوزير طارق شوقي بعد فشل 10% من طلاب أول ثانوي في دخول امتحان اللغة العربية صرح بأن هؤلاء الطلاب سوف ينجحوا، ولن يعاد لهم الامتحان، مشيرا إلى أن هذا ليس حلا، لأن مجهود الطالب المتفوق "ضاع".



وأكد الباز أن وزير التعليم متحمس جدا لفكرة تطوير التعليم، ووسط هذا الحماس يرى الوزير أنه لابد من حدوث مشاكل وأنه لا يوجد نظام ناجح بنسبة 100%.



وتابع: "أنا أحد الداعمين لمشروع تطوير التعليم في مصر، لأن التعليم هو وسيلة الحراك الاجتماعي، ومن الممكن أن لا تمتلك أي مال، ولكن تستطيع بتفوقك في التعليم أن تحصل على كل ما تريد".



وواصل: "أقول للوزير هناك مشاكل بتحصل في أولاد بيذاكروا وكويس جدا وأولياء أمور بيتعبوا مع أولادهم وهؤلاء يشعرون بالعبثية بسبب جروبات الغش المنتشرة على تليجرام، ولجان الغش الإلكترونية".


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