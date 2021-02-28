«مستقبل وطن» يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بالإسكندرية

كرّم سامح الشيمي، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ السكندري عددًا من أسر شهداء الجيش والشرطة؛ تقديرًا بدورهم وجهودهم فى حماية استقرار الوطن وتضحياتهم بأرواحهم فداءً لمصر وشعبها العظيم.وأكد الشيمي أن التكريم يأتي وقوفًا مع الدولة المصرية وشهداء قواتنا المسلحة والشرطة، وأننا لم ننس شهداء الواجب ومصر الذين ضحّوا بأرواحهم من أجلنا ومن أجل وطننا، مؤكدًا أن رجال الشرطة والجيش قدموا العديد من الشهداء من أجلنا ولازال يقدمون تضحياتهم كل يوم.وشدد الشيمي على أن نواب الإسكندرية جميعًا في خدمة أسر الشهداء، فطلباتهم لها الأولوية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وقيادات الدولة يعملون من أجل الوطن وعلينا أن نقف وقفة واحدة ونقول تحيا مصر رغم أنف أعداء الوطن.وأعرب أسر الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بالتكريم: "فخورون بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه، وهذا أقل شيء ممكن أن يقدم للوطن فنحن جميعًا فداء له".