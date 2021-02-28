الزيات: دمج الشباب في البورصة ينهض بالاقتصاد المحلي

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن الشباب يواجهون بعض المشاكل في وجود بعض الأفكار لديهم كالهجرة غير الشرعية والاعتماد على التوظيف الحكومي أو الحياة الروتينية بشكل عام.أضاف الزيات أن قرار دمج ودخول الشباب في البورصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار سيخلق جيلا جديدا من الشباب المصري لديه أهداف استثمارية قوية، يمكنه من فهم الاستثمارات في البورصة والسندات واذونات الخزانة.أوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن الطاقة الإنتاجية للشباب من 16 -21 سنة بتكون طاقة قوية جدًا يمكننا الاستفادة منها من خلال أفكارهم في النهوض بالاقتصاد المحلى، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في دعم أفكار الشباب.