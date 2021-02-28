«مش هدخل الامتحان وهعمل محضر».. وزير التعليم يعلق على رسالة طالب ثانوية

كتب أحد طلاب الصف الأول الثانوي رسالة عبر أحد جروبات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «ياجماعة أنا مش مذاكر جغرافيا ومش عارف أذاكرها ينفع مدخلش الامتحان وأعمل محضر زي النهاردة ويعتبر ناجح ولا لأ من غير تريقة».وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على رسالة هذه الطالب، قائلا: «لا تعليق.. لمحة من الواقع الآخر خارج الوزارة».