شريف عرفة يكشف كواليس فيلم لم يعرض ليوسف شعبان

نعى المخرج عمرو عرفة الفنان الراحل يوسف شعبان الذي وافته المنيه الأحد، بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.وكشف عرفه تفاصيل العمل السينمائي الذي لم يكتمل وكان من المقرر تصويره في كوبا، مغردًا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة قائلًا:"‏بيقولك معدن البشر بيبان في السفر وأنا سافرت معاه أبعد بلاد الله كوبا عرفت النُبل وأخلاق ولاد البلد، كنا بنصور فيلم وللأسف لم يكتمل وتركته وترك العمل من أجلي.. وداعًا لرجل ندُر في هذا الزمان.. نسالكم الفاتحة".