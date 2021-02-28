8 وفيات و244 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 244 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483 ألفًا و654 حالة، وقد تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 آلاف و623 حالة وفاة.وأفاد بيان وزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت حتى الآن بلغ خمسة ملايين و172 ألفا و293 فحصًا منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد في 2 مارس الماضي، وتم تسجيل 239 حالة شفاء إضافية اليوم، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 469 ألفا و46 حالة تعاف.