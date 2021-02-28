8 وفيات و244 إصابة جديدة بكورونا في المغرب
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:15 م
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 244 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483 ألفًا و654 حالة، وقد تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8 آلاف و623 حالة وفاة.
وأفاد بيان وزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت حتى الآن بلغ خمسة ملايين و172 ألفا و293 فحصًا منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد في 2 مارس الماضي، وتم تسجيل 239 حالة شفاء إضافية اليوم، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 469 ألفا و46 حالة تعاف.
وأفاد بيان وزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت حتى الآن بلغ خمسة ملايين و172 ألفا و293 فحصًا منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد في 2 مارس الماضي، وتم تسجيل 239 حالة شفاء إضافية اليوم، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 469 ألفا و46 حالة تعاف.